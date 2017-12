Médias sociaux et générations



Gen We:

Mondes virtuels de niche, Jeux en open source Ligues fantastiques, shopping virtuel. La Gen We a besoin de fortes interactions. Elle est née avec Internet et y voit un second monde. Ses plateformes : Stardolls, ToonTown.



Gen Y:

Messages text et mobile, Primeur de l’information, Décisions de groupes. La Gen X veut avoir accès à tout à tout moment, elle veut faire partie des conversations. Cette génération veut être partout, elle va vite et sait où aller chercher les informations. Ses plateformes : Twitter, l’internet mobile.



Gen X:

Blogs, Web applications, P2P. La Gen X prise fortement la communauté et voit Internet comme une gamme d’outils offrant une plus grande facilité d’action. Ses plateformes : les blogs, Youtube.



Boomers:

Partage de photos, Enseignement en ligne, Echange générationnel. Les Boomers mettent l’accent sur les échanges pour partager des passions et des intérêts. Ils accumulent et partagent. Leurs plateformes : Ancestry, skype

