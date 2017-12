Les hyènes d’entreprise…rôdent



Requins, agneaux, lions, …plusieurs espèces co-existent au sein de l’entreprise. Parmi ces espèces, il y a la hyène. Connaissez-vous cette catégorie ? Il s’agit de ceux qui vont vous faire des coups par derrière, qui vont se jeter sur vous si vous avez une faiblesse, qui vont faire croire que vous n’avez pas relayé l’information sur un sujet et qui en font leur petit jeu. En clair ceux qui ne la jouent pas à la loyale.



Intéressant, ce sont des gens qui veulent prétendre à des postes qu’ils ne peuvent pas avoir mais veulent prendre le pouvoir quand même. Quand on n’a pas les compétences pour la jouer à la loyale, on essaie de s’imposer salement et la seule solution c’est de faire la hyène.



La hyène ça ricane dans le dos, ça prétend que vous n’avez pas fait quelque chose (de préférence en réunion), ça veut s’imposer à des sphères qui ne sont pas les siennes, ça se fout de l’organisation en place et il faut faire la police en lui tapant sur les doigts pour lui rappeler qui est le chef. Mieux vaut ne pas fléchir devant la hyène car c’est la seule chose qu’elle attend.



La hyène est vite découverte et la jungle entière va vite comprendre ce qu’elle est et la mettre de côté. Ne croyez pas que les hyènes soient aimées. Savoir avoir les bons appuis est important pour survivre dans la jungle et la hyène fait souvent les mauvais choix.



Le mieux à voir, c’est quand une hyène veut s’attaquer à un lion, autant dire qu’elle a peu de chances de gagner. Le lion peut rester calme un certain temps mais le jour où il va rugir, elle va certainement se mettre à courir très vite !

