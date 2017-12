Les chutes du Niagara : Force de la nature

et on comprend pourquoi. Les chutes du Niagara Dès qu’on s’en approche, même de très loin, on peut déjà sentir et voir les brumes d’eau qui s’en dégagent.La meilleure vue des chutes se situe du côté canadien.Les chutes sont aussi uncar elles sont toutes éclairées rajoutant de la grandeur au paysage. Je vous conseille vivement ces attractions qui vous feront vivre unedes chutes : le bateau vous emmène au pied des chutes (douche gratuite garantie malgré l’attirail de stroumpf), une balade un peu plus bas du lac pour voir que les chutes sont tellement fortes que les remous sont encore là, une visite des galeries derrière les chutes pour mesure de la puissance de l’eau (autant dire que vous voyez pas grand-chose).Casinos, attractions et jeux en tous genres en font un univers bien trop touristique à mon goût. Aucune âme, que des magasins avec des prix très élevés. Je vous conseille par contrede Niagara on the Lake pour mieux apprécier la nature et les paysages. Arrêtez vous au domaine du IceWine pour goûter ce vin très spécial…à prix aussi très spécial.